Farmaceut till Kronans Apotek i Göteborg (Franchise)
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2026-07-09
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Din roll som farmaceut på Kronans Apotek Elisedal, Göteborg
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad farmaceut till vårt apotek på Sydcentralen i Göteborg. Apoteket är beläget i samma fastighet som Willys, vilket gör det lättillgängligt för våra kunder i samband med deras vardagsärenden. Läget bidrar till ett varierat kundflöde med allt från barnfamiljer och pendlare till äldre och egenvårdskunder vilket gör arbetsdagarna både omväxlande och utvecklande.
Du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt team där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att ge varje kund ett professionellt och personligt bemötande. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en positiv arbetsmiljö där alla bidrar till verksamhetens utveckling.
I rollen som farmaceut kommer du bland annat att:
Expediera recept och säkerställa en trygg och säker läkemedelshantering.
Ge professionell rådgivning om läkemedel och egenvårdsprodukter utifrån kundens behov.
Bidra till en hög kundservice och skapa positiva kundupplevelser.
Delta i det dagliga arbetet med lagerhantering, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling av verksamheten.
Aktivt bidra till ett gott samarbete och en positiv teamkänsla på apoteket.
Apoteket har öppet måndag–fredag kl. 08.00–20.00, lördagar kl. 09.00–20.00 och söndagar kl. 10.00–20.00, vilket innebär att arbetet kan vara förlagt under både vardagar och helger enligt schema.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid. Du kommer att ingå i apotekschef Farhad Babadis team med önskad start omgående/enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas, göra skillnad för våra kunder och vara med och bidra till en värld som mår bra.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar.
🏪 Att arbeta på ett franchiseapotekDet här är ett av våra entreprenörsdrivna apotek – det vill säga franchise!
Vad innebär det?Ett entreprenörsdrivet apotek ägs och drivs av en franchisetagare som självständigt ansvarar för sitt bolag, sin personal och sitt resultat. Franchiseapoteken delar varumärke, koncept och sortiment med den övriga organisationen, och får stöd i verksamhets- och medarbetarfrågor från vår centrala serviceorganisation.
Som medarbetare på ett franchiseapotek får du insyn i hur det är att driva ett apotek, och möjlighet att påverka arbetssätt, beslut och resultat i hög grad – tack vare korta beslutsvägar och nära samarbete med franchisetagaren.
Våra franchisetagare är noggrant utvalda för att bidra till kedjans gemensamma framgång.Mer information om franchise hittar du på vår karriärsida.
🧾Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Farhad Babadi tel. 070-4062886
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
412 65 GÖTEBORG Arbetsplats
Kronans Apotek ElisedalGöteborg Kontakt
Apotekschef
Farhad Babadi farhad.babadi@kronansapotek.se Jobbnummer
9998793