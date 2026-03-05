Farmaceut till Kronans Apotek i Gårdsten] (Franchise)
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Göteborg Visa alla apotekarjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronans Apotek AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i Gårdsten (Franchise)Vi söker en engagerad och målinriktad farmaceut till vårt apotek i Gårdsten. Apoteket är beläget i Gårdsten centrum och i närområdet finns matbutik, vårdcentral, tandklinik, kollektivtrafik. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre eller egenvårdskunder. Du arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av en LMA och en apotekstekniker som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kundupplevelser av hög kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
-
Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
-
Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
Apoteket är öppet 9-18 på vardagar,10-14 på lördagar och Stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning. på omfattning heltid och du kommer tillhöra apotekschef Fariba team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar.
Att arbeta på ett franchiseapotekDet här är ett av våra entreprenörsdrivna apotek - det vill säga franchise!
Vad innebär det?
Ett entreprenörsdrivet apotek ägs och drivs av en franchisetagare som självständigt ansvarar för sitt bolag, sin personal och sitt resultat. Franchiseapoteken delar varumärke, koncept och sortiment med den övriga organisationen, och får stöd i verksamhets- och medarbetarfrågor från vår centrala serviceorganisation.
Som medarbetare på ett franchiseapotek får du insyn i hur det är att driva ett apotek, och möjlighet att påverka arbetssätt, beslut och resultat i hög grad - tack vare korta beslutsvägar och nära samarbete med franchisetagaren.
Våra franchisetagare är noggrant utvalda för att bidra till kedjans gemensamma framgång.
Mer information om franchise hittar du på vår karriärsida.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Fariba Kiamarsi tel. 072-5322666
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss via rekrytering@kronansapotek.se
för en säkrare ansökningsväg. Ange vilken tjänst det gäller, men skicka inga personuppgifter eller handlingar. Din ansökan bedöms på samma sätt som övriga.
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9778249