Farmaceut till Kronans Apotek i Flen
2025-12-15
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Bli vår nya kollega i Flen Varmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Flen! Hos oss välkomnas du till ett fräscht apotek som ligger centralt i Flen med gångavstånd till tågstationen, restauranger och Thuleparken. Vi som jobbar här är ett sammansvetsat team, varav tre av oss är farmaceuter och en är tekniker som nu vill, tillsammans med dig, skapa kundupplevelse i världsklass. Som farmaceut hos oss kan vi lova dig att du kommer att ha en rolig och omväxlande vardag, hos oss har vi nära till skratt och tycker det är viktigt att må bra tillsammans på jobbet. Att vi dessutom erbjuder en varierad arbetsdag, allt från rådgivning och försäljning av läkemedel-och egenvårdsprodukter, lagerhållning, kampanjarbete till kvalitét, hoppas vi att du tycker är extra roligt!
Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar, 09.00-13.00 på lördagar och stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på omfattning heltid/deltid med start enligt överenskommelse. Du kommer att jobba tillsammans med apotekschef Diana och såklart -hela teamet.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
