Farmaceut till Kronans Apotek i Finspång. Vi bryr oss lite mer!
2025-11-02
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek i FinspångVarmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Finspång - ett ombyggt apotek som är beläget i fina lokaler i Viberga gallerian. Intill oss i gallerian har vi alltifrån Coop, frisersalong samt olika butiker och McDonalds i nära anslutning. I samma byggnad har vi även en veterinärklinik öppen tre dagar i veckan, vilket innebär att vi får vara med och göra skillnad för våra fluffiga vänner i direkt anslutning till ett veterinärbesök.
Nu tar vi nästa steg! Vi möter fler kunder än någonsin och vi behöver därför förstärka vårt team med ännu en farmaceut. Vi går framåt-och vi gör det tillsammans!
Men vilka är vi då som redan jobbar här? - Vi är ett energiskt team på fyra farmaceuter, två apotekstekniker samt säljare som verkligen brinner för att vara med och bidra till en värld som mår bra. Vi drivs med andra ord av att dagligen erbjuda bästa möjliga kundrådgivning och en upplevelse i världsklass till våra kunder. Att vi dessutom får möjligheten att erbjuda våra kunder vaccination via Vaccinova en dag i veckan, det tycker vi är extra roligt! Som farmaceut i vårt team kan vi därmed lova dig att du kommer att ha en rolig och omväxlande vardag, då jobbet innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel-och egenvårdsprodukter, lagerhållning, kampanjarbete till kvalitét.
Utanför oss har vi en stor parkering utan kostnad, vilket är toppen för dig som planerar att ta bilen till jobbet. Och för dig som inte åker bil, finns det såklart goda bussförbindelser.
Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar, 10.00-15.00 på lördagar och 11.00-15.00 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning på antingen heltid/deltid och du välkomnas till apotekschef Ulrikas team. Start enligt överenskommelse. Så här beskriver apotekschef Ulrika apoteket och sitt team "Välkommen till Finspångs största apotek, ett ombyggt apotek i fina ljusa lokaler. Här arbetar vi för att ge kunden en upplevelse i världsklass, samtidigt som vi tar hand om varandra i arbetslaget. Vårt mål är att arbeta tillsammans i ett team där alla tar ansvar oavsett roll. Då vårt apotek har många kunder och en stor yta, är det viktigt att kunden är i fokus och att vi gemensamt tar ansvar för alla uppgifter. Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till teamet! Vill du vara med i ett team som trivs, utvecklas och skapar wow-upplevelser för våra kunder? Välkommen med din ansökan".
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Som person är du lyhörd och relationsbyggande samt trivs med att samarbeta med dina kollegor. Du vägleder och sprider ditt genuina intresse för farmaci dagligen såväl inom teamet som till våra kunder.
Intresserad?
Vill du, precis som oss, arbeta för en värld som mår bra? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta apotekschef Ulrika via mejl: Ulrika.roos@kronansapotek.se
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson från Unionen, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
