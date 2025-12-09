Farmaceut till Kronans Apotek i Enskededalen
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Är du en engagerad farmaceut som söker ett apotek med stark lokal förankring, härlig stämning och riktigt bra arbetstider? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Varmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Enskededalen! Vi är ett litet och trivsamt apotek med ett stort hjärta. Här arbetar du nära dina kollegor, två erfarna farmaceuter och en apotekstekniker, i ett sammansvetsat team som brinner för att skapa kundupplevelser i världsklass. Apoteket ligger perfekt placerat vid Sandsborgs tunnelbanestation, med Dalens sjukhus och ICA Enskededalen precis i närheten. Läget gör att vi har en härlig blandning av kunder, allt från barnfamiljer till seniorer vilket skapar en varierad och meningsfull arbetsdag.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. För dig som är intresserad finns även möjligheten att ta dig an ett LMA-uppdrag.
Förmånliga öppettider för en bättre balans:
Vi vet hur viktigt det är att hitta balansen mellan arbete och fritid. Detta är våra öppettider:
Vardagar kl. 09.00-18.30
Lördagar kl. 10.00-14.00
Söndagar - alltid ledigt!
Du får alltså möjlighet till återhämtning på kvällar och söndagar, något som verkligen uppskattas av våra medarbetare. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid och du välkomnas till apotekschef Zakia Eskandaris team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Zakia Eskandaripå tel. 072-221 52 09 Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
