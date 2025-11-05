Farmaceut till Kronans Apotek i Askersund nu med Framtidsortserbjudande!
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Askersund Visa alla apotekarjobb i Askersund
2025-11-05
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Drömmer du om att bli en del av ett familjärt team samtidigt som du får arbeta i en idyllisk sommarstad? Då kan det vara just dig vi letar efter! Nu har du möjligheten att ansluta till vårt fantastiska apotek inom Kronans Apoteks värld - Kronans Apotek i Askersund!
Askersund är en idyllisk och charmig sommarstad belägen vid Vättern, vilket ger närheten till båtliv och vacker natur. Med en bekväm bilresa på endast 45 minuter når du Örebro, en stad rik på kultur och puls, och känd som en livlig universitetsstad.
Här möts du av vårt enastående team där gemenskapen alltid är i fokus och stämningen är hög. Vår trivsel och sammanhållning återspeglas tydligt i våra medarbetarundersökningar, där vi ständigt rankas högt som en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade.
Våra lokaler är rymliga och inbjudande, och vi har förmånen att ha många lojala stamkunder som besöker oss dagligen. Hos oss får du inte bara en arbetsplats, utan en andra familj där du kan växa och trivas både professionellt och personligt.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. I rollen ingår även att skapa delaktighet inom apoteket och verkar för en god gruppdynamik.
So, what's in it for you?
- Jobba hos Sveriges största apoteksaktör Ja, det är faktiskt vi på Kronans Apotek sett till antal apotek! Vi har över 550 apotek från Skåne i syd till Lappland i norr, varav 45 av dessa apotek är entreprenörsdrivna med egna ägare.
- Skapa magi med oss Såhär beskriver apotekschef Diaa Abo Saleh sitt ledarskap och teamet: Vi utgör en energifylld arbetsgrupp där samarbetsviljan och arbetsglädjen är central. Som ledare strävar jag alltid efter att vara lyhörd för mina medarbetares behov, att vara flexibel och visa omtanke för var och en av mina medarbetare.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnad
Vi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss.
- Lönetillägg
5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Askersund.
- Bonus
För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Askersund för att bli en del av vårt team. Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar, 09.30-14.00 på lördagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du välkomnas till apotekschef Diaa Abo Saleh team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Vi är också övertygade om att flexibilitet, anpassningsbarhet och att trivas i en miljö där inte allt är på plats, är nyckelfaktorer för att trivas i den förändringsresa vi befinner oss i
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
