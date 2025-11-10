Farmaceut till Kronans Apotek framtidsort Kiruna
2025-11-10
Vi på Kronans Apotek finns i hela Sverige, från Ystad till Kiruna, med över 500 apotek och en grym e-handel. Nu söker vi dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som vill ta nästa steg och bli en del av våra team i Kiruna. Som ny farmaceut hos oss erbjuder vi dig på Kronans Apotek till Kiruna inte bara en god arbetsmiljö, utan också lönetillägg och bonus - en perfekt möjlighet att växa både personligt och professionellt. Flytta eller pendla hit och jobba tillsammans med oss för en värld som mår bra!
Som farmaceut hos oss i Kiruna får du det bästa av två världar!
Här välkomnas du av ett engagerade team och ett spännande, varierat arbete där din expertis verkligen gör skillnad. För att göra erbjudandet ännu mer lockande erbjuder vi vårt framtidsortspaket - ett förmånspaket som ger extra klirr i kassan och gör både jobb och vardag ännu bättre.
I Kiruna får du arbeta i en dynamisk miljö där din roll som farmaceut är avgörande för att skapa en positiv kundupplevelse. Här är du en viktig del av samhällsutvecklingen, med möjlighet att påverka och växa i din karriär - samtidigt som du är uppskattad för din specialistkunskap.
När arbetsdagen är över finns det gott om möjligheter att njuta av omgivningarna och koppla av. Friluftslivet i Kiruna är något utöver det vanliga - med norrsken, vandring i storslagna fjäll och skidåkning i toppklass. Här får du balans mellan ett meningsfullt arbete och ett liv fyllt av äventyr och ro. Med korta avstånd och en stark gemenskap är det lätt att prioritera både dig själv och sina nära.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnad
Vi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss.
- Lönetillägg
5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Kiruna.
- Bonus
För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till orten för att bli en del av vårt fantastiska team.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men vi är flexibla och anpassar oss efter överenskommelse. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden. Vi ser fram emot att välkomna dig till apotekschef Maria Brännströms team.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta regionchef Maria Brännström: maria.brannstrom@kronansapotek.se
Välkommen till Kiruna - där en inspirerande karriär möter livskvalitet i Sveriges nordligaste stad!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kronans Apotek AB
https://www.kronansapotek.se/

Arbetsplats: Kronans Apotek
Kronans Apotek Jobbnummer
9597712