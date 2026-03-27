Farmaceut till Kronans Apotek framtidsort Karlshamn - extra klirr i kassan
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Farmaceut till Kronans Apotek KarlshamnVarmt välkommen till oss! Vårt apotek är ett stort och väletablerat cityapotek beläget mitt i stadskärnan, i ljusa och trivsamma lokaler med en generös egenvårdsavdelning. Runt hörnet finns butiker, mataffär, flera vårdcentraler, vårdboenden och hemtjänst, och apoteket har utmärkta kommunikationer med både buss och tåg. Under sommarperioden möter vi dessutom många sommargäster och turister, vilket skapar variation och tempo i vardagen.
Våra kunder är till stor del lojala stamkunder och många äldre, som uppskattar personlig service och goda råd. Du blir en del av ett kompetent, varmt och samarbetsinriktat team bestående av 5 farmaceuter och 3 medarbetare inom egenvård, där vi tillsammans tar ansvar för apotekets utveckling och alltid strävar efter kundupplevelser i toppklass. Arbetsdagarna hos oss är varierade och utvecklande. Du kommer att arbeta med allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till lagerhållning, kampanjarbete, kvalitetskontroller och olika utvecklingsuppdrag.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss i Karlshamn.
- Lönetillägg 5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Karlshamn.
- Bonus För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Karlshamn för att bli en del av vårt team. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden.
Apoteket är öppet 09:00 - 18:00 på vardagar, 09:00-14:00 på lördagar och stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid med 6 månaders inledande provanställning och du välkomnas till apotekschef Maries team. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/
