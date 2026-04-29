Farmaceut till Kronans Apotek framtidsort Götene - extra klirr i kassan
2026-04-29
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Varmt välkommen till oss i Götene! Kronans Apotek i Götene ligger i Centrumhuset nära vårdcentral, tandläkare och mataffärer. Som farmaceut hos oss får du jobba med ett stabilt och erfaret team bestående av totalt fyra farmaceuter, en egenvårdsrådgivare och en varuhanterare. Tillsammans skapar vi en varm och inkluderande arbetsmiljö där alla hjälps åt och där kundernas behov alltid står i centrum. Här blir din roll att jobba tillsammans med teamet på apoteket, utveckla verksamheten och säkerställa att varje kund får bästa möjliga rådgivning och service. Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnadVi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss i Götene.
Lönetillägg 5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Götene.
Bonus För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Götene för att bli en del av vårt team. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden.
Apoteket är öppet 08:00 - 18:00 på vardagar, 10:00 - 13:00 på lördagar och stängt på söndagar. Du välkomnas till Susanne Carlssons region. vi erbjuder en tillsvidare anställning med inledande 6 månaders provanställning.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
533 30 GÖTENE
