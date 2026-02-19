Farmaceut till Kronans Apotek framtidsort Gällivare Centrum - extra klirr i
2026-02-19
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Nu har du chansen att vara med och forma ett nytt team från grunden - ett team där din kompetens, din energi och ditt engagemang kommer att ha verklig betydelse. Det här är inte bara ett nytt jobb - det är en nystart, där du får möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och laganda från dag ett. Tillsammans bygger vi ett starkt, inspirerande och kundfokuserat apoteksteam. Vi letar också efter en apotekstekniker.
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek framtidsort Gällivare Centrum
Vi söker två till tre drivna och engagerade farmaceuter till vårt helt nya apotek i hjärtat av centrala Gällivare. Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från början - att tillsammans med oss bygga upp verksamheten, forma rutiner och skapa en stark teamkultur från grunden.
Du blir en del av ett nytt, engagerat team där vi tillsammans tar ansvar för apotekets utveckling och där varje medarbetare spelar en viktig roll i att leverera kundupplevelser i absolut toppklass. Om intresset finns från din sida, finns det även möjlighet att axla rollen som LMA. Här gör vi skillnad - varje dag.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga kundrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnad
Vi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss.
- Lönetillägg
5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Gällivare.
- Bonus
För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till Gällivare för att bli en del av vårt team.
Apoteket har öppet 09:00-18:00 på vardagar, 10:00-15:00 på lördagar och stängt på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och du rapporterar till apotekschef Richard Lindmark. Önskad start 1/2 -26.
Detta är en unik chans för dig som vill vara med från början, göra skillnad och växa i ett nytt sammanhang. Välkommen till ett nytt kapitel - vi ser fram emot att skapa det tillsammans med dig!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.

Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9751737