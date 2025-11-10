Farmaceut till Kronans Apotek framtidsort Boden - extra klirr i kassan vänt
2025-11-10
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Som farmaceut hos oss i Boden får du det bästa av två världar - en stimulerande karriär och en livsstil nära natur och gemenskap!
Här välkomnas du av ett engagerat team och ett spännande, varierat arbete där din expertis verkligen gör skillnad. För att göra erbjudandet ännu mer lockande erbjuder vi vårt framtidsortspaket - ett förmånspaket som ger extra klirr i kassan och gör både jobb och vardag ännu bättre.
I Boden får du arbeta i en dynamisk arbetsmiljö, där din roll som farmaceut är avgörande för att skapa en positiv kundupplevelse. Här blir du en uppskattad del av samhället, med möjlighet att växa i din karriär och samtidigt göra skillnad för människors hälsa och välmående.
När arbetsdagen är över finns det gott om möjligheter att njuta av omgivningarna och varva ner. I Boden har du nära till både natur och stadsliv - med fina vandringsleder, skidspår och rogivande miljöer, samtidigt som det är enkelt att ta del av lokala aktiviteter och en stark gemenskap. Här får du balans mellan ett meningsfullt arbete och ett liv med gott om tid för dig själv och dina nära.
Vårt Framtidsortspaket som gör skillnad
Vi tror på att belöna dig som är redo att satsa på en ny arbetsgivare och som vill göra skillnad där du behövs som mest! Därför erbjuder vi dig något extra om du väljer att komma till oss.
- Lönetillägg
5000 kr extra i månaden i hela tre år för dig som väljer att flytta eller pendla till Boden.
- Bonus
För att vi vill att du ska trivas och blomstra, erbjuder vi en årlig bonus på 60.000kr under dina tre första år hos oss (psst...totalt upp till 180,000 kr ). Detta är vårt sätt att tacka dig för att du valt att bygga din framtid här med oss!
Erbjudandet gäller för dig som är farmaceut som söker dig till Kronans Apotek och som väljer att flytta eller pendla till orten för att bli en del av vårt fantastiska team.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men vi är flexibla och anpassar oss efter överenskommelse. Lönetillägget och bonusen är proportionerliga mot eller direkt kopplade till sysselsättningsgraden. Vi ser fram emot att välkomna dig till apotekschef Anneli Fältmarks team.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
