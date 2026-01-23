Farmaceut till Kronans Apotek Filipstad och Storfors
2026-01-23
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får arbeta med både bredd och djup inom farmaci? - och dessutom vara en del av ett team som verkligen bryr sig om varandra? Då har vi en spännande möjlighet för dig!
Välkommen till vårt apotekskluster i Filipstad & Storfors! Apoteket i Filipstad är stadens enda apotek och en naturlig mötesplats för både stamkunder och förbipasserande längs riksväg 26. Lokalerna är rymliga med bra personalutrymmen, och området runt apoteket är livligt med närhet till bland annat Systembolaget och Wasa Knäckebröds fabriksoutlet. Vi har ett nära samarbete med hemsjukvården, två HVB-hem samt vårdcentralen som ligger på kort avstånd. Här arbetar 3 farmaceuter och 4 apotekstekniker, med ett tätt samarbete med apoteket i Storfors.
I Storfors ligger vårt mindre vårdcentralsapotek i Hälsans hus, tillsammans med vårdcentral, folktandvård och äldreboende. Vi har nära kontakt med både vårdpersonal och patienter och är en viktig del av vårdkedjan. Kundkretsen består främst av stamkunder och hemtjänst. Här arbetar 1 farmaceut och en tekniker på ca 50 %.
Apoteken bildar ett kluster med samma apotekschef, vilket ger möjlighet att arbeta på båda apoteken för en varierad och flexibel vardag. Vi har gemensamma möten och aktiviteter, och gjorde en nystart under 2025 med ny apotekschef - Johanna! Och såhär beskriver hon sig som ledare "Jag är en trygg, lyhörd och erfaren ledare som sätter teamet i fokus. För mig är trivsel, samarbete och balans mellan arbete och fritid viktigt."
Det här får du som vår nya kollega:
- Kollegor som ställer upp för varandra, och som skrattar tillsammans lika ofta som vi samarbetar.
- En varierad arbetsvardag där du får röra dig mellan två familjära apotek.
- Arbetstider som ger utrymme för livet även utanför apoteket.
- Gratis parkering vid båda apoteken, enkelt och bekvämt.
- Naturen precis runt hörnet, perfekt för återhämtning, äventyr och frisk luft
Vårt apotek i Filipstad har öppet måndag till fredag 09:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00 samt stängt söndagar. Apoteket i Storfors har öppet måndag till fredag 09:00-17:00 (med lunchstängt 12:15-13:15) och stängt lördagar och söndagar. Du välkomnas till apotekschef Johannas team. Vi erbjuder en tillsvidare anställning med inledande provanställning. Start enligt överenskommelse. För dig som är intresserad, finns möjlighet till LMA uppdrag.
Vi söker dig som är legitimerad farmaceut och som vill ha ett meningsfullt arbete. Du gillar att möta kunder och skapa fina relationer. Som person är du en lagspelare som sprider glädje och energi till teamet.
Nyfiken? Skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
