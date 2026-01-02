Farmaceut till Kronans Apotek Boulevard i Kristianstad
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Bli en nyckelperson i vårt härliga team på Kronans Apotek Boulevard i Kristianstad!
Vi söker en engagerad och passionerad farmaceut som vill kombinera yrkesstolthet med hög livskvalitet. Hos oss får du möjlighet att skapa kundupplevelser i världsklass, samtidigt som du arbetar i en varm och positiv atmosfär mitt i hjärtat av Kristianstad. Vårt apotek ligger i en modern City galleria med en inspirerande mix av butiker och restauranger. Du blir en del av ett varmt och inkluderande team där vi kompletterar varandra med erfarenhet, energi och glädje. Framför allt får du möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag bidrar du till att förbättra människors hälsa och välmående.
Arbetsdagarna hos oss är varierade och utvecklande. Du kommer att arbeta med allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till lagerhållning, kampanjarbete, kvalitetskontroller och olika utvecklingsuppdrag. I rollen ingår bland annat att expediera rätt läkemedel till varje kund och ge professionell rådgivning som bidrar till en kundupplevelse i toppklass.
Apoteket har öppet 10.00-19.00 på vardagar, 10.00-17.00 på lördagar och 11.00-16.00 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du blir varmt välkommen till ett engagerat och glatt team med Mustafa som närmst ledare.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
