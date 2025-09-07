Farmaceut till Kronans Apotek Boulevard i Kristianstad
2025-09-07
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Bli en nyckelperson i vårt härliga team på Kronans Apotek Boulevard i Kristianstad!
Är du en engagerad och passionerad farmaceut som vill kombinera yrkesstolthet med livskvalitet? Vi söker dig som vill vara med och skapa kundupplevelser i världsklass och samtidigt arbeta i en härlig atmosfär i hjärtat av Kristianstad.
Hos oss får du:
- En arbetsplats i toppklass - vårt apotek ligger i en modern citygalleria med en inspirerande mix av butiker och restauranger.
- Ett varmt och inkluderande team - vi är i olika åldrar och kompletterar varandra med erfarenhet, energi och glädje.
- Möjlighet att göra skillnad - varje dag bidrar du till att förbättra människors hälsa och välmående
Varför Kristianstad?
Kristianstad bjuder på charmig stadskärna, närhet till Åhus milslånga sandstränder och Blekinges idylliska skärgård. Här får du småstadens trygghet kombinerat med goda kommunikationer - du når Malmö, Lund, Helsingborg, Alvesta eller Karlskrona på cirka 1-1,5 timme med tåg eller Skåneexpressen.
Vi erbjuder:
- En trygg anställning med förmåner enligt avtal
- Chans att växa i din yrkesroll och utvecklas tillsammans med oss.
- Ett arbete där både din kompetens och personlighet värderas högt
Vill du vara med och skapa framtidens apotek?
Ansök redan idag och bli en del av vårt glada gäng!
Det dagliga arbetet är varierat och omfattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till lagerhållning, kampanjarbete, kvalitetskontroller och utvecklingsarbete.
I rollen ingår bland annat att:
- Expediera rätt läkemedel till varje kund och ge professionell rådgivning som skapar en kundupplevelse i toppklass.
- Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö genom gott samarbete och delaktighet i teamet.
Vårt apotek har öppet 10-19 på vardagar, 10-17 på lördagar och 11-16 på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Du välkomnas till ett engagerat och glatt team under ledning av apotekschef Saga Aziz.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Saga Aziz på tel. 0701-982266
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.

Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9496045