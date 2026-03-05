Farmaceut till Extempore, Stockholm (visstid)
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Tjänsten Trivs du med omväxlande arbete nära vården kan det vara dig vi söker! Vi söker en farmaceut till småskalig extemporetillverkning i vår sterila verksamhet i Göteborg. Som tillverkningsfarmaceut kommer du att arbeta med praktisk tillverkning/beredning av sterila extemporeläkemedel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Framtagning av satsprotokoll
Orderhantering
Beredning, dispensering/fyllning av icke steril och/eller steril extempore
Medverka vid framtagning av instruktioner
Slutkontroll av extemporeläkemedel
Tjänsten är på heltid, 40h/vecka förlagda måndag-fredag. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Placering i Göteborg.
Vem är du
Vi söker dig som har farmaceututbildning med svensk legitimation med extemporebehörighet, dvs. i första hand leg. receptarie som läst extemporekursen men även leg. Apotekare.
Du har
God förståelse för matematik och god datorvana
Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift
Erfarenhet från läkemedelstillverkning är meriterande
Arbete med extemporeläkemedel ställer höga krav på noggrannhet och kvalitet i en dynamisk arbetsmiljö. För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du är ansvarstagande, flexibel, stresstålig, serviceinriktad och har lätt för att samarbete. Kommunikativ förmåga och kundorienterad inställning värdesätts högt. Sist men inte minst vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar vilket ställer krav på eget ansvar, initiativförmåga och målinriktat arbete för att bidra till en lönsam verksamhetsutveckling.
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan Sista ansökningsdag är den 20/03/2026. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information
Tjänsten är en visstidsanställning som sträcker sig från april till sista augusti 2026. Tjänsten gäller arbete i icke steril tillverkning. Tjänsten är heltid, 40 timmar i veckan med placering på APLs anläggning i Kungens Kurva
Tillträde enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Maher Walid Hayder via e-post: maher.walidhayder@apl.se
Övrigt Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
