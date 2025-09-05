Farmaceut till DOZ Apotek i Sundbyberg
The We Select Company AB / Apotekarjobb / Sundbyberg Visa alla apotekarjobb i Sundbyberg
2025-09-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
DOZ Apotek i Sundbyberg söker en serviceinriktad farmaceut som brinner för rådgivning och att bidra till människors hälsa. Trivs du i en roll där du möter mycket kunder? Sök då jobbet som farmaceut hos oss redan idag!Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som farmaceut arbetar du omväxlande med recepthantering, kvalificerad rådgivning av läkemedel och i egenvården, försäljning samt kvalitetsarbete. Du har en viktig roll i apoteket då du genom din kompetens bidrar med att ge bästa råd till våra kunder. En stor del av arbetet handlar om att skapa goda kundrelationer, ge service och arbeta med försäljning.
Apotekets öppettider är: Mån- Fre 8-20, Lör- Sön 10-17 Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som gärna vill skapa goda relationer både till kunder och kollegor. Har du tidigare erfarenhet av arbete som farmaceut i apotek är det meriterande men inte ett krav. Dina personliga egenskaper
Som person trivs du med rådgivning både vid recepthantering och i egenvården och det är viktigt för dig att varje enskild kund får bästa service. Du värdesätter kunskap och vill gärna dela med dig av den. Du är noggrann, ansvarsfull och nyfiken på utveckling samt drivs av att göra skillnad. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer både med kunder och kollegor och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder
Hos oss på DOZ Apotek får du möjligheten att vara med på en spännande resa där vi tillsammans hjälps åt att nå högre höjder, dagligen. DOZ Apotek är Sveriges nyaste apotek och vi har en vision om att alla ska få råd till en bättre hälsa och hos oss vill vi sänka trösklen till att må bra. DOZ Apotek - Råd med mera!
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas. Din personliga utveckling är viktig för oss, därför satsar vi på att alla medarbetare får den kompetensutveckling som behövs. Förutom digitala utbildningar erbjuder vi interna utbildningar inom rådgivning, egenvård, farmakoterapi, produktkunskap och ledarskap. Vi erbjuder dig möjlighet att växa med oss både på den lokala orten och inom vår internationella koncern.
Tillsammans är vi Nytänkande, tar Ansvar, visar Respekt och har alltid Kunden i centrum.
Låter det här som en utmaning för dig? Sök då tjänsten snarast, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten, kontakta: Regional Försäljningschef Maria Magnusson ,073-825 57 44
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
DOZ Apotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. DOZ Apotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris, under åren 2013 - 2022 gick vi även under namnet LloydsApotek. Idag driver företaget ett 70-tal fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. DOZ Apotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos DOZ Apotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda läkemedel, hud och värk.
DOZ Apotek är en del av CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) ett av de ledande företagen på Europas läkemedelsmarknad, med huvudkontor i Amsterdam. CEPD grundades 2008 och förvaltar den tredje största apotekskedjan i Europa med över 1500 apotek i Polen, Litauen och Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dozapotek.se/
Esplanaden 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
DOZ Apotek i Sundbyberg Jobbnummer
9495692