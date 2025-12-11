Farmaceut Till Asih Huddinge Och Botkyrka
Vill du arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö där du får göra verklig skillnad för patienter i hemmet?
Varmt välkommen till Paramedicin Syd!
Vi söker nu en farmaceut med huvudsaklig placering i våra ASIH-team i Botkyrka och Huddinge. Rollen är ny i verksamheten, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med och forma framtidens läkemedelshantering inom avancerad sjukvård i hemmet.
Om Aleris ASIH/SPSV Syd
Aleris ASIH/SPSV Syd består av nio ASIH-team i Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Värmdö och Söderort, samt en palliativ slutenvårdsavdelning på Handens sjukhus. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi vårdar patienter i alla åldrar med både kurativa och palliativa diagnoser - vanligast cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar. Vår verksamhet präglas av helhetssyn, trygghet och kontinuitet för patienter och närstående, med målet att alltid bidra till högsta möjliga livskvalitet.
Den paramedicinska enheten består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer. Nu utökar vi med en farmaceut.
Vi söker nu en farmaceut med huvudsaklig placering i ASIH-teamen Botkyrka och Huddinge, med kontor i Tullinge. Anställningen ligger inom Paramedicin Syd.
Du kommer även att ha stöd av Aleris centralt placerade farmaceut med övergripande ansvar för läkemedelsfrågor.
Om rollen
Som farmaceut hos oss blir du en nyckelperson i teamet och en viktig del av vårt utvecklingsarbete kring läkemedelshantering i hemmet. Du kommer att arbeta nära sjuksköterskor, läkare och övriga professioner - alltid med patientsäkerhet och kvalitet i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Beställa och hantera läkemedel samt ansvara för daglig och periodisk tillsyn av läkemedelsförråd
• Iordningställa, bereda och överlämna läkemedel utifrån patientens dagliga behov i samråd med sjuksköterska
• Vara rådgivande i frågor som rör läkemedel, interaktioner, dosering och praktisk hantering i hemmet
• Samverka med den övergripande farmaceuten för att säkerställa enhetliga och kvalitetssäkrade rutiner
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med intresse för klinisk verksamhet och god kännedom om läkemedelshantering.
Du:
• Trivs i en roll som kombinerar struktur, självständighet och variation
• Har ett öga för detaljer och en vilja att bidra till hög kvalitet och god ordning
• Tycker om samarbete och har lätt för att skapa goda relationer
• Du har B-körkort och talar/skriver svenska obehindrat
Meriterande: * Erfarenhet av sjukvård
• Beredningskompetens
Vi erbjuder
Hos Aleris får du arbeta i en organisation som värdesätter kvalitet, utveckling och patientsäkerhet.
Vi erbjuder: * Ett gott arbetsklimat och engagerade kollegor
• Korta beslutsvägar och en kultur där din kompetens tas tillvara
• Möjlighet att vara del av ett viktigt utvecklingsarbete och påverka arbetssätt framåt
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan och kontakt
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du senast 26-01-06, intervjuer kommer att hållas i januari. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Linda Mann Knutas på tel. 08-128 611 96
