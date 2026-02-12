Farmaceut till Apoteket Hjärtat centrallasarettet Växjö
2026-02-12
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Rusul Al-Sundook berättar: Letar du efter en givande möjlighet där du kan tillämpa din farmaceutiska expertis och göra en skillnad i människors liv?
På Apoteket Centrallasarettet i Växjö välkomnar vi just nu en engagerad farmaceut att ansluta till vårt team .
Vår vision är ett samhälle som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig.
Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka team relationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder som utgörs av privatkunder samt hälso -och sjukvårdspersonal.
Apoteket är öppet 08-18 på vardagar och 10 -15 på lördagar.
Här blir du en del av ett härligt gäng på 5 glada medarbetare som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kund upplevelser i världsklass.
För mig som chef är det viktigt att du är kund fokuserad, har hög samarbetsförmåga samt är positiv och glad.
Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kund fokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtat apotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtat kollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Kontaktperson: rusul.al-sundook@apotekhjartat.se
Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
351 85 VÄXJÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat centrallasarettet Växjö Jobbnummer
9738462