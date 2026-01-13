Farmaceut till Apotek Hjärtats E-apotek i Norrköping
2026-01-13
Farmaceut till Apotek Hjärtats E-apotek i Norrköping
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtats E-apotek.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på E-apoketet har du ingen rock, inga traditionella kundmöten och du får möjlighet att lägga lite extra fokus på farmaci. Våra farmaceuter jobbar med att expediera och färdigställa E-handelsordrar i en annorlunda apoteksmiljö med fullt fokus på farmacin.
I vårt specialdesignade IT-system hanteras ordrarna från orderläggning via farmaceutiskt färdigställande vidare till plockning och packning. I vår ärendehantering hanterar vi ordrar där en ingående vara behöver utredas vidare. Våra kundmöten sker via telefon och mail till skillnad från ett vanligt fysiskt apotek.
Därför ska du jobba hos oss, Teamcheferna Linda, Rosa, Sofia & Margarette berättar:
Det viktigaste för oss är att ha ett team med nöjda, positiva och ambitiösa medarbetare som trivs på jobbet och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi ska driva arbetsplatsen tillsammans.
I vårt E-apotek kan våra kunder beställa hem sina receptbelagda läkemedel samt handla receptfria läkemedel och handelsvaror ur hela vårt sortiment. Medarbetarna på Hjärtats E-handelsapotek arbetar för att ge våra kunder den hjärtligaste kundupplevelsen när de väljer att handla hos oss. Är du legitimerad farmaceut och vill vara en del av en unik apoteksverksamhet?
Såhär ser en vanlig dag ut för en farmaceut på E-apoteket!
Som farmaceut på E-apoteket finns tre stationer som alla i teamet turas om att arbeta vid. Den första kallas författningsmässig- och farmakologisk kontroll, där vi tar upp kundernas order efter beställning på hemsidan och vi tittar på kundens samlade läkemedelslista. Här tittar vi till exempel på doser, och interaktioner. Den tekniska kontrollen utförs av E-farmaceuter där det gör plockkontroll, tittas på läkemedlets hållbarhet i förhållande till användningstiden, klistras doseringsetikett på förpackningarna och ordern skickas vidare till packningen. Där packas ordern i slutemballage till kund.
För order som det uppstår något typ av problem med finns en station vi kallar manuell hantering. Där utreder E-farmaceuterna ordern och hjälper bland annat kunden med byte om en artikel inte finns på lager. E-farmaceuterna kontaktar också förskrivare om det är något som behövs stämmas av gällande kundens dosering. Eftersom vi inte har kunden fysiskt framför oss finns ofta lite extra tid för att fokusera på farmacidelarna i alla delar av processen.
Vilka är vi som jobbar på E-Apoteket?
Farmaciavdelningen består av ett fyrtiotal farmaceuter och apotekstekniker. Vi är ett sammansvetsat gäng, där alla har olika bakgrunder inom farmaci, vilket gör att vi har otroligt mycket att lära av varandra. Eftersom vi inte har några traditionella kundmöten har vi också möjlighet att sitta ner tillsammans varje dag och äta lunch eller ta en kaffe. Vi ser fram emot att välkomna dig i vårt gäng!
På Hjärtats E-apoteket jobbar självklart också lagermedarbetare, teamledare och teamchefer. Tillsammans ser de till att logistiken på lagret fungerar och att våra kunder blir riktigt nöjda med sina leveranser från oss. Vårt stora gäng med lagermedarbetare ser till att plocka och packa alla ordrar så att alla Hjärtats kunder ska få sina beställningar i rekordfart!
Öppettider:
E-apoteket har öppet måndag-söndag 06-23 och vi arbetar varierade arbetstider och här finns det stor möjlighet till kväll och helg jobb.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef..
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår?podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 1/3-2026
Linda Sjösten linda.sjosten@apotekhjartat.se
Rosa Jonsson rosa.jonsson@apotekhjartat.se
Sofia Viveland sofia.viveland@apotekhjartat.se
Margarette Abdalla margarette.abdalla@apotekhjartat.se
