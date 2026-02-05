Farmaceut till Apotek Hjärtat, Vimmerby
2026-02-05
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller, t.ex som LMA? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. På detta apotek finns b.la möjlighet att ta rollen som LMA. Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Vimmerby. Här hittar du regionens största apotek med flera härliga kollegor. Vi har en stor kundkrets och många ärenden dagligen både i egenvården och på receptsidan. För mig som chef är det viktigt att kunderna känner sig välkomnade och omhändertagna på vårt apotek. Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar och erbjuda service utöver det vanliga. Tillsammans skapar vi en arbetsplats med gemenskap och glädje och vi strävar efter att vara flexibla lagspelare som värnar om relationer med kollegor såväl som kunder.
Vimmerby är en familjevänlig stad med förskola, grundskola och gymanieskola centralt. Kundströmmen ökar på sommaren då vi har många turister, såväl svenska som utländska. Apoteket har öppet vardagar 9-18 samt lördagar 9.30-14.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut, med möjlighet till LMA-ansvar för den intresserade. Tjänsten är på heltid eller deltid, och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Sabrina Giesin Beckmann sabrina.giesin-beckmann@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Vimmerby Jobbnummer
9724437