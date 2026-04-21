Farmaceut till Apotek Hjärtat, Tumba Centrum
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Botkyrka Visa alla apotekarjobb i Botkyrka
2026-04-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Botkyrka
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Tumba Centrum!
För närvarande består vårt team av fyra farmaceuter och två apotekstekniker som gemensamt delar på ansvaret för apoteksverksamheten och skapar en teamkänsla. Apotekets öppettider är vardagar kl.9-19, lördagar kl.10-16 samt söndagar kl.11-16.
För mig som apotekschef är det viktigt att du är engagerad i ditt arbete och alltid strävar efter att ge våra kunder den bästa möjliga servicen. Att vara självständig, flexibel och lösningsfokuserad är även av betydelse. Jag värdesätter att varje medarbetare trivs, känner sig sedd och lyhörd. Av den anledningen är det viktigt för mig att du som söker tjänsten har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga. Vill du växa i din farmaceutroll finns det möjlighet till detta hos oss.
Till Tumba Centrum tar man sig lätt med pendeltåg eller buss. Det tar cirka 25 minuter hit från Stockholms Central och 20 minuter från Södertälje Centrum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut på heltid, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas, och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Kontaktperson: Apotekschef Eman Kurshid (Eman.kurshid@apotekhjartat.se
)
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
147 30 TUMBA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Tumba Centrum Jobbnummer
9868208