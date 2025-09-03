Farmaceut till Apotek Hjärtat Tanneforsgatan, Linköping
2025-09-03
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt härliga apotek mitt i Linköpings city, omgivet av ett levande shoppingstråk! På Apotek Hjärtat Tanneforsgatan är vi ett sammansvetsat team som stöttar varandra och skapar en arbetsplats där engagemang, glädje och samarbete leder till framgång. Vi har en varierad kundkrets och arbetar i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Som apotekschef är jag driven, nyfiken och gillar att testa nytt. Jag tror på en arbetsplats där vi känner trygghet i det vi gör, samtidigt som vi vågar utvecklas och tänka i nya banor. Som farmaceut kommer du bli en del av vårt härliga team och bidra till både kundernas hälsa och apotekets framgång.
Hos oss får du även en varierad arbetsdag där du arbetar både i recepturen och med egenvård. Vi jobbar nära varandra, stöttar varandra och har alltid kunden i fokus - oavsett om det handlar om läkemedelsrådgivning eller egenvårdsprodukter.
För rätt person finns även möjlighet att ta en specialistroll, exempelvis som Farmaciansvarig eller Läkemedelsansvarig (LMA).
Vi har öppet 09.00-19.00 på vardagar, 10.00-17.00 på lördagar. Söndag och röda dagar har vi stängt. Under sommaren har vi något begränsade öppettider vilket ger möjlighet att njuta lite extra av sommarkvällen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Under sommaren och semesterperioden kan vår återkoppling på din ansökan dröja något. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Kontaktperson: Cecilia Berg, 070 282 40 79
