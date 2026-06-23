Farmaceut till Apotek Hjärtat Täby Centrum
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Täby Visa alla apotekarjobb i Täby
2026-06-23
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, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
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eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Apotek Hjärtat Täby Centrum Entré E ligger mitt i hjärtat av ett av Sveriges största köpcentrum. Här är det alltid liv och rörelse – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi är ett härligt team på sju medarbetare i blandade åldrar och med olika bakgrunder. Hos oss jobbar både nyexaminerade och erfarna kollegor sida vid sida, vilket skapar en positiv lärandekultur och ett tryggt stöd i vardagen. Vi har ett stort kundflöde av både stamkunder från närområdet och tillfälliga besökare som passerar genom centrumet. Kundmötet är alltid i fokus, och vi hjälps åt för att hålla tempot uppe och servicen på topp.
Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team där vi samarbetar, vill framåt och utvecklas tillsammans. Här finns goda möjligheter att växa i rollen, ta ansvar och forma framtidens kundmöten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där både heltid och deltid kan diskuteras.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Kontaktperson: cecilia.ramstedt@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
183 34 TÄBY Arbetsplats
Apotek Hjärtat Täby Centrum Jobbnummer
9975352