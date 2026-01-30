Farmaceut till Apotek Hjärtat Stationshuset (Sundbyberg)
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Sundbyberg Visa alla apotekarjobb i Sundbyberg
2026-01-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Chinur Keifi berättar:
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Sundbyberg. Vårt apotek ligger mitt i Stationshuset i Sundbyberg och det innebär att merparten av våra kunder som kommer in till oss på morgon och eftermiddag är pendlare på väg till och från jobb. Vi har också våra härliga stamkunder som bor i närheten av apoteket och som gärna besöker oss mitt på dagen.
Apoteket har öppet måndag - fredag kl. 07.00 -18.30. Helger och helgdagar håller vi stängt.
Tjänsten är en vikariat från och med 1 juni 2026 - 31 augusti 2027.
För mig som chef är det viktigt att du är engagerad och positiv och brinner för kundservice, försäljning och teamwork. Som kollega är det viktigt att du är med och bidrar till vårt härliga team, där alla är flexibla och hjälps åt och stöttar varandra. Mitt mål är att utveckla ett självgående team där alla känner delaktighet och ansvar.
Jag som chef är lyhörd och kommer alltid vara tillgängligt. Jag kommer att vara ett stöd för dig men även utmana dig att nå din fulla potential. Vi ska tillsammans sträva efter att nå våra uppsatta mål och på vägen dit självklart ska vi ha många glada skratt tillsammans på jobbet.
Om jobbet som Varuansvarig Farmaceut på Hjärtat.
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
I rollen som varuansvarig ansvarar du för att lagerhållningen är optimal och att lagerekonomi och rutiner följer uppsatta mål. Du ansvarar för att den dagliga varuhanteringen följer Hjärtats rutiner och ser till att hålla ett optimalt lager per månad. När behov uppstår utbildar du dina kollegor i de rutiner som rör varuhantering.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag, samt stort intresse för lagerhållning, lagerekonomi, strukturerad och ordningssam och intresse för problemlösning. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22, rekrytering sker löpande.Publiceringsdatum2026-01-30Kontaktperson för detta jobb
Chinur Keifi
Apotekschef
076-285 09 26chinur.keifi@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
172 65 SUNDBYBERG Arbetsplats
Apotek Hjärtat Stationshuset Jobbnummer
9713094