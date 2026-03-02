Farmaceut till Apotek Hjärtat Solna Hotellgatan
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Solna Visa alla apotekarjobb i Solna
2026-03-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Farmaceut till Apotek Hjärtat, Solna Hotellgatan
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är en härlig grupp av 5 farmaceuter och 4 tekniker och behöver förstärkning på farmaceutsidan. Vi är mycket måna om varandra och tycker att det är viktigt med att ha roligt på jobbet, samtidigt som vi utför ett meningsfullt arbete med kunden i fokus. Viktigt för oss är teamwork.
Vi ligger i Solna centrum, nära vårdcentral, ögonkliniker, tandläkare och mycket mer. Så vi har ett ständigt kundflöde. Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kommer att tillämpas. Hel - deltid kan diskuteras.
Vi har öppet 8.30-19 på vardagar, 10-17 på lördagar och 11-17 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Montaha Tanzid, +46 73 065 11 52
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Apotek Hjärtat Solna Hotellgatan Jobbnummer
9771354