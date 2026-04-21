Farmaceut till Apotek Hjärtat, Solkatten Lerum
2026-04-21
Engagerad Farmaceut till Apotek Hjärtat Solkatten Lerum
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker en engagerad farmaceut till vårt team, vi är 4 fantastiska medarbetare.
Vi på apotek Hjärtat Solkatten erbjuder högkvalitativ service och rådgivning till våra kunder.
Vi arbetar för att förbättra hälsan i vårt samhälle och letar nu efter en passionerad farmaceut som vill vara med på resa.
Våra kunder kan vara till stor del stamkunder, de som bor i närområdet eller de som vill utforska den vackra och underbara miljön i centrumen av Lerum. Du tar dig enkelt till apoteket med både bil och kollektivtrafik.
Vi har öppet vardagar 9.30-19, lördagar 10-16 och söndagar 11-15
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Kontaktperson: Shahla Saghezi, tel: 0703198243 mail:shahla.saghezi@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
443 30 LERUM Arbetsplats
Apotek Hjärtat Solkatten Lerum Jobbnummer
9868207
9868207