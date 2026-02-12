Farmaceut till Apotek Hjärtat Södra Förstadsgatan Malmö
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Malmö
2026-02-12
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Malmö. Vi ligger centralt i Malmö, på gågatan, i närheten av Triangelns köpcentrum.
Här arbetar vi 2 farmaceuter som tillsammans strävar efter att nå våra resultat och bli ett vinnande apotek. Vi sätter alltid kunden i fokus och gör allt vi kan för att överträffa deras förväntningar.
Tillsammans tar vi också hand om egenvårdskunden, våra varor samt övriga arbetsuppgifter. Vi är ett litet apotek där alla behöver ta ansvar, vilket gör att du behöver vara flexibel och varva mellan dina arbetsuppgifter samt vara självgående.
För mig som chef är det viktigt att du är kundfokuserad, engagerad, flexibel och en bra lagspelare. Du behöver ha en god kommunikationsförmåga och samarbeta väl med dina kollegor.
Möjlighet till SA och VA uppdrag finns om du är intresserad av lite personlig utveckling.
Vi har öppet 09.30 - 18.00 på vardagar och 11-16 på lördagar.
Tjänsten är en fast anställning på heltid eller deltid med start 15 juni eller enligt överrenskommelse. Rekrytering sker löpande så tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Provanställning kan bli aktuellt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 260315
Kontaktperson: Simone Wu, simone.wu@apotekhjartat.se
Telefonnummer: 072-2200422
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
211 43 MALMÖ
Apotek Hjärtat Södra Förstadsgatan Malmö
9739734