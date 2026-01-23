Farmaceut till Apotek Hjärtat, Skiljebo Västerås (Vikariat)
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Västerås Visa alla apotekarjobb i Västerås
2026-01-23
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt Apotek Hjärtat i Skiljebo, Västerås - ett tryggt och uppskattat apotek med en stabil kundkrets och ett nära samarbete med vården. Tack vare vårt läge nära sjukhuset möter vi varje dag en blandning av kunder, där en stor del är äldre som uppskattar ett lugnt, serviceinriktat och professionellt bemötande.
Hos oss arbetar idag 2 farmaceuter, 1 apotekstekniker och 1 apoteksassistent. Vi är ett litet och sammansvetsat team som stöttar varandra i vardagen, delar glädje i mötena med kunderna och hjälps åt att skapa en positiv arbetsmiljö.
Som chef är det viktigt för mig att du trivs i ett apotek med varierade arbetsuppgifter och högt tempo, där kundmötet alltid står i centrum. Du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och trygg i att hantera allt från rådgivning och recepthantering till olika typer av kundärenden som dyker upp under dagen. Hos oss gör du skillnad - varje dag.
Vi erbjuder ett vikariat på cirka 1 år med start omgående, och det finns goda möjligheter till förlängning eller att gå vidare till ett annat Hjärtat-apotek när perioden avslutas. Heltid eller deltid kan diskuteras utifrån vad som passar dig och verksamheten.
Våra öppettider: Vardagar: 09.00-18.00 Lördagar: 10.00-14.00 Söndagar: Stängt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Varmt välkommen att bli en del av vårt team i Skiljebo - vi ser fram emot att träffa dig!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: manar.muqdisi@apotekhjartat.se
+46765144680
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249) Arbetsplats
Apotek Hjärtat skiljeboplatsen, Västerås Jobbnummer
9702288