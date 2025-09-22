Farmaceut till Apotek Hjärtat, Skanstull
2025-09-22
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Maria berättar
Välkommen till vårt fina apotek i Skanstull - i hjärtat av Södermalm
Nu söker vi en legitimerad farmaceut som vill bli en del av vårt engagerade och glada team - fyra farmaceuter och fyra tekniker som tillsammans skapar en härlig arbetsmiljö. Hos oss får du arbeta i ett apotek där varje dag bjuder på variation: vi möter allt från stamkunder till spontana besökare som passerar förbi i Skanstull. Våra kunder kommer gärna tillbaka - här känner man sig alltid varmt välkommen!
Som chef värdesätter jag engagemang, samarbete och glädje i vardagen. Du är en person som sätter kunden i fokus, är lösningsorienterad och trivs med att jobba i ett team där vi hjälps åt och lär av varandra. Jag är lyhörd och månar om att bygga en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och har möjlighet att utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse, och provanställning kan tillämpas.
Apoteket har generösa öppettider: Måndag-fredag 08.30-19, lördag 10-17 och söndag 11-17.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Kontaktperson: Maria Yakoub
Mailadress: maria.yakoub@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
