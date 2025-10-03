Farmaceut till Apotek Hjärtat, Pål Jungs Hage i Nyköping
2025-10-03
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen, Martin Jamil berättar
Hos oss på Pål Jungs Hage handlar jobbet om så mycket mer än recepthantering. Varje dag möter vi människor som behöver vårt stöd, vår kunskap och vårt engagemang. Här är kundfokus inte bara ett ord - det är vår drivkraft och själva hjärtat i allt vi gör.
I vårt team hjälps vi alltid åt, stöttar varandra och hittar lösningar tillsammans - för både kunder och kollegor. Hos oss arbetar du aldrig ensam, utan är en del av en arbetsgemenskap där vi lyfter varandra och bygger framgång ihop.
Som farmaceut på Apotek Hjärtat Pål Jungs Hage har du alltid chans att växa i din yrkesroll och utveckla din kompetens. Vi uppmuntrar initiativ, idéer och engagemang som kan göra vardagen ännu bättre - både för kunderna och för teamet. Här får du möjlighet att påverka, bidra och samtidigt växa som person.
Idag består vi av fyra erfarna farmaceuter som arbetar nära varandra och som ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat apotek där gemenskap och kunskapsutbyte är en självklarhet.
Från och med november 2025 kommer vi att arbeta i det nya datasystemet NGR och CanX receptprogram, som liknar det som används på Apoteket AB. Det betyder att om du har erfarenhet av det systemet, kommer du snabbt känna dig hemma - men även utan tidigare erfarenhet får du självklart en trygg introduktion och utbildning hos oss.
Att arbeta hos oss innebär en trygg anställning med kollektivavtal, men också ett varmt och öppet arbetsklimat där vi tar hand om varandra. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling, balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i vardagen.
Vi har öppet 09:00-19:00 på vardagar, 10:00-17:00 på lördagar och 11:00-17:00 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Kontaktperson: Martin Jamil, martin.jamil@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
