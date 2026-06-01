Farmaceut till Apotek Hjärtat Nyköpings lasarett
2026-06-01
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i toppmoderna lokaler i entréhallen på Nyköpings Lasarett. Kundkretsen ökar hela tiden och våra kunder är ofta personer som varit på besök på sjukhuset, vårdpersonal och en del stamkunder.
Apoteket ligger nära Nyköpings centralstation, så det finns goda pendlingsmöjligheter både norr- och söderut.
Vi är ett härligt team bestående av 2 apotekstekniker och 3 farmaceuter och våra öppettider är vardagar 8-17, stängt lördag och söndag. För mig som chef, är det viktigt att du sätter kunden i fokus och ser till att varje kund får ett förstklassigt kundmöte. God samarbetsförmåga, engagemang och flexibilitet är egenskaper som jag värderar högt. Vi arbetar tillsammans för att skapa en miljö där både kunder och kollegor trivs. Du ser vikten av att koppla rådgivning kring recept och egenvård, dels för att ge varje enskild kund den bästa hjälpen men även för att på så sätt nå våra mål. Vi har även tätt samarbete inom regionen, vilket innebär att utlåning till andra apotek kan bli aktuellt.
Det finns stora möjligheter att själv påverka sitt schema, hel- eller deltid, att arbeta någon eller några dagar i veckan på Apotek Hjärtat Nyköpings Lasarett och om önskemål finns någon kväll eller helg på ett av stadens kvälls och helgöppna Hjärtat-apotek.
För rätt person finns möjlighet att anta rollen som farmaciansvarig och/eller varuansvarig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Kontaktperson: Apotekschef Cecilia Lind Torhult, mobil: 072-220 05 74, E-mail: cecilia.torhult.lind@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
611 39 NYKÖPING
)
611 39 NYKÖPING Arbetsplats
Apotek Hjärtat Nyköpings lasarett Jobbnummer
9938562