Farmaceut till Apotek Hjärtat, Norrtälje med ett extra erbjudande
2025-09-17
Farmaceut till Apotek Hjärtat, Norrtälje Flygfältet.
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i hjärtat av Roslagen, vi söker en ny kollega till vårt gäng. Apoteket har ett mycket bra läge med många kunder. Våra kunder spänner över livets alla åldrar, de flesta utgörs av våra trevliga stamkunder.
Vårt apotek kännetecknas av att vi är ett fantastiskt gäng som jobbar ihop, där vi delar med oss av glädje och kunskap mellan varandra. Kunderna som besöker oss trivs med oss och är glada efter sitt besök.
För mig som chef, är det viktig att vi har ett bra samarbete på vår arbetsplats och med de andra Apoteken i Norrtälje, att vi ställer upp för varandra och vi sätter kunden i fokus och tycker om att arbeta som ett team. Emellanåt har vi ett högt tempo så flexibilitet och förmåga att prioritera är värdefulla egenskaper.
På sikt kommer det att finnas behov av en farmaciansvarig, vilket skulle ge dig möjlighet att få växa in i den rollen. Vi kännetecknas av ett gott samarbete mellan apoteken, vilket betyder att vi delar erfarenheter för att hela tiden utvecklas och hjälper varandra utefter behov och möjlighet.
Det här apoteket är ett av våra upptäckarapotek där vi erbjuder det lilla extra till dig som är legitimerad farmaceut i Sverige. Det innebär att du får en bonus utbetalad en gång per avslutat år under dina första tre år på apoteket.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 09-19 på vardagar, 09-16 på lördagar och 10-16 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Kontaktperson: Ermal Skënderaj
