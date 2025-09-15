Farmaceut till Apotek Hjärtat Nässjö-med ett extra erbjudande!
Är du legitimerad farmaceut och nyfiken på Nässjö? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten. Välkommen till Apotek Hjärtat i Nässjö!
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Därför ska du jobba hos oss, apotekschef Rasha berättar
Välkommen till vårt fina apotek i hjärtat av Nässjö! Vi är ett engagerat team bestående av fem farmaceuter och två tekniker som nu vill välkomna en driven farmaceut till vårt livliga apotek med hög kundtrafik.
Våra kunder är i stor utsträckning lokala stamkunder, men vi har också många besökare från andra orter. Vi har ett nära samarbete med vården och hanterar bland annat läkemedelsbeställningar och apoteket har en ledande position på den lokala marknaden.
Vårt apotek ligger nära tågstationen och erbjuder gratis parkering i området - något som underlättar för både pendling och tillgänglighet.
Våra öppettider:
Vi har öppet måndag till fredag från 09.00 till 18.00 och på lördagar från 09.00 till 14.00. Vi håller stängt på söndagar och röda dagar, vilket ger dig god möjlighet till balans mellan jobb och privatliv. Det finns även möjlighet att bli utlånad till andra Hjärtat Apotek i regionen om du är intresserad av att jobba på ob-tider.
Chefens fokus på balans och god arbetsmiljö:
Som chef är jag särskilt mån om att alla medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Därför lägger jag stor vikt vid att skapa scheman som passar just dina behov, oavsett om du pendlar eller har andra åtaganden. Flera av våra medarbetare pendlar från andra städer och jag lägger mycket fokus för att underlätta detta genom ett flexibelt arbetsschema. Som chef värdesätter jag också att vi som medarbetare kompletterar och respekterar varandra. Vi arbetar tillsammans som ett team, där kunden alltid är i fokus och strävar efter att göra varje kundmöte positivt och givande.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som farmaceut, heltid eller deltid enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Kontaktperson: Rasha Kassem, telefonnummer: 0730404746
