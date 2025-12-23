Farmaceut till Apotek Hjärtat, Myggenäs
2025-12-23
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Ta chansen att komplettera vårt team på Apotek Hjärtat Myggenäs, med mig Emily och medarbetarna Ida och Lina. Vi söker dig som är farmaceut, till det natursköna Tjörn och Myggenäs alldeles vid havet efter Tjörnbron.
Vi välkomnar ansökan från såväl dig i slutet av yrkeslivet, som från dig just nyutexaminerad. Vi söker dig som vill ge kvalitet i ditt dagliga arbete och få många olika härliga kundmöten. Här hos oss passar olika inriktning i din yrkes- och livserfarenhet och vi kan tänka oss att erbjuda en heltids- eller deltidstjänst. Det vore trevligt om du kom på besök hos oss på vårt mysiga apotek! Besök då gärna också det charmiga torget med utmärkt matbutik, bank, gym, frisör och vårdcentral.
Vårt apotek har öppet 9-19 vardagar och 10-15 lördagar, vilket ger goda möjligheter till tid för fritidsintressen, vänner och familj. Jag som chef är mycket mån om att alla medarbetare ska trivas och känna sig välkomna på vår arbetsplats. Här finner du ett starkt engagemang både i min roll som apotekschef och som medmänniska. Välkommen!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Emily Edgren emily.edgren@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
471 60 MYGGENÄS Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Myggenäs Jobbnummer
9663016