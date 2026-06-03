Farmaceut till Apotek Hjärtat Mårtenstorget i Lund
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Lund Visa alla apotekarjobb i Lund
2026-06-03
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Farmaceut till Apotek Hjärtat Mårtenstorget i Lund
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Ludmila berättar:
Är du en person som brinner för att göra skillnad i människors vardag?
Har du ett Genuint intresse för människor och god service, Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö? Är du dessutom Flexibel och ansvarstagande och gillar att ta egna initiativ! Då är du den vi söker.
Apotek Hjärtat Mårtenstorget är ett av de största apoteken i Lund. Det är ett fräscht apotek i ljusa fina lokaler. Vår kundkrets är blandning av många olika kunder bla studenter och äldre stamkunder. Detta innebär att arbetet blir både varierande och spännande.
Vi har öppet 8-20 på vardagar, 9-19 på lördagar och 10-19 på söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Välkommen med din ansökan till Hjärtat på Mårtenstorget
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Kontaktperson: Ludmila Raneheim 076-513 45 49
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
223 51 LUND Arbetsplats
Apotek Hjärtat Mårtenstorget Jobbnummer
9945364