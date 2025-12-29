Farmaceut till Apotek Hjärtat Markmyntsgatan
2025-12-29
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Är du en driven och kundfokuserad farmaceut med en passion för försäljning och kundservice?
Vi söker dig som vill vara en del av vårt engagerade team och bidra till att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen. Hos oss får du möjlighet att kombinera din expertis inom läkemedel med din förmåga att skapa långvariga kundrelationer i en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
Vi är ett glatt gäng med stort engagemang, som ställer upp för varandra, är flexibla och tar ansvar. Vi gör i de dagliga kundmötena vårt yttersta för att överträffa kundens förväntningar.
För mig som chef, är det viktigt att apoteket genomsyras av en vilja att utvecklas och att vi efterlever Apotek Hjärtats värderingar med kunden i centrum
Våra kunder är många och varierande. Vi har relativt många receptrader, men även många egenvårdskunder. Här har du möjlighet att arbeta omväxlande med receptservice, egenvård, professionell rådgivning och försäljning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Apotek Hjärtat Markmyntsgatan ligger vid Axel Dahlströmstorget i Högsbo-Göteborg med gångavstånd till spårvagn. Vi har öppet 09-18 på vardagar och 10-14 på lördagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Kontaktperson: Zaeim Nassori. zaeim.nassori@apotekhjartat.se
