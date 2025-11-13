Farmaceut till Apotek Hjärtat, Mariestad
2025-11-13
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - Apotekschefen Johanna Alt Hante berättar
Välkommen till oss!
Vårt apotek ligger centralt i Mariestad - bara ett stenkast från den charmiga Gamla stan och Vänerns vackra stränder. Här arbetar vi som ett sammansvetsat team med en härlig mix av apotekare, receptarier och apotekstekniker. Som chef är mitt mål att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga, trivs och mår bra.
Hos oss väntar en varierad arbetsdag med både receptarbete och egenvård. Vi samarbetar dessutom med Apotek Hjärtat i Gullspång, vilket ger dig möjlighet att kombinera arbetet på ett mellanstort och ett mindre apotek - perfekt för dig som vill ha omväxling.
Mariestad har goda bussförbindelser till Skövde, och Kinnekullebanan erbjuder flera avgångar för smidiga resor.
Våra öppettider är måndag-fredag 9-18 och lördagar 9-14.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Kontaktperson: Johanna Alt Hante, johanna.alt@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
