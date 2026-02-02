Farmaceut till Apotek Hjärtat, Liljeholmstorget
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina apotek i Liljeholmtorgets galleria.
Vi är ett engagerat team bestående av sex medarbetare som eftersträvar att skapa en positiv och trivsam arbetsmiljö. Som chef värdesätter jag särskilt att du uppvisar ett genuint kundbemötande, tycker om att arbeta i team samt vill ständigt utvecklas.
Här möter vi kunder i alla åldrar och med olika behov, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vi har öppet 9-20 på vardagar, 10-18 på lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Stephanie Matti, stephanie.matti@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Liljeholmstorget 7 (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Apotek Hjärtat Liljeholmstorget Jobbnummer
9718737