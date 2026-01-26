Farmaceut till Apotek Hjärtat, Leksand - med ett extra erbjudande
Är du legitimerad farmaceut och Leksandsbo? Eller är du sugen på att flytta till härliga Dalarna? Med Apotek Hjärtats Upptäckarpaket erbjuds du en bonus utöver din vanliga lön dina första år i tjänsten.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Nu är vi äntligen på plats. Tillsammans gör vi vardagen enklare genom att erbjuda lösningen; "handla mat och medicin samtidigt". Vi har flyttat in i helt nya lokaler tillsammans med välkända ICA-handlaren i Leksand!
Ta chansen och var med från start. Sätt arbetssätt och rutiner tillsammans med dina nya kollegor möjligheten att skapa ett nytt apotek och du kommer alltid kunna säga: "Det där var jag med och öppnade"! Apoteket är beläget inne på ICA Supermarket precis vid Väg 70. Du och ditt gäng kommer ta hand om Leksands-borna, turisterna och alla som rör sig runt Siljan. Räkna med en hel del hockeyfans! Vi har öppet 8-19 vardagar, 10-15 lördagar och 10-15 söndagar.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras. Provanställning kan tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Emma Laggar, emma.laggar@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
