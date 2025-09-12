Farmaceut till Apotek Hjärtat Kvantum Skene
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Mark Visa alla apotekarjobb i Mark
Farmaceut till Apotek Hjärtat, Ica Kvantum Skene
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Unikt för apoteket:
Välkommen till ett av vårt allra nyaste apotek. Vill du vara med från start, och vara med att utforma vår arbetsplats? Välkommen till oss!
Apoteket ligger på Ica Kvantum, en handelsplats med mycket kunder och fina framtidsmöjligheter. Apoteket ligger i Skene i Marks Kommun , med fina pendlingsmöjligheter till Borås/Varberg och Göteborg.
Anställningen är ett vikariat, på heltid.
Vi har öppet 08-19 på vardagar, 09-16 på lördagar och 10-15 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktperson: Josefine Helgesson
Kontaktperson: Josefine Helgesson

Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Storgatan 12 (visa karta
)
511 62 SKENE Arbetsplats
