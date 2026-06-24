Farmaceut till Apotek Hjärtat Kronoparken Umeå med ett extra erbjudande
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Umeå Visa alla apotekarjobb i Umeå
2026-06-24
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Beskrivning av jobb
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Upptäck med Hjärtat - ett extra erbjudande på detta apotek
För dig som ännu inte är tillsvidareanställd farmaceut på Apotek Hjärtat finns på det här apoteket möjlighet att ta del av Hjärtats upptäckarpaket. Erbjudandet innebär att du får en extra bonus de första tre åren av din anställning samt en extra trygghet i form av en mentor på apoteket som stöttar under den första tiden. Läs mer om detaljerna i erbjudandet här på Hjärtats karriärsida: Upptäckarpaketet | Apotek Hjärtat
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här
Därför ska du jobba hos oss – apotekschefen Frida berättar
Hos oss möter du ett engagerat och omtänksamt team som består av fyra farmaceuter och tre egenvårdare. Två av farmaceuterna är fasta i personalgruppen, medan två arbetar hos oss via inlån – något som skapar en fin blandning av trygg kontinuitet och nya idéer. Tillsammans bygger vi en varm och välkomnande arbetsmiljö där vi stöttar varandra och får våra kunder att känna sig sedda, vilket gör att många gärna återkommer.
För dig som vill ta nästa steg finns även möjlighet att utvecklas vidare som säljansvarig och RX-varuansvarig.
Vi finns i entrén till ICA Kvantum Kronoparken – ett läge som ger ett jämnt kundflöde och en härlig mix av boende i området, studenter och stamkunder. Under våren 2028 ska ICA kvantum utvecklas till ett ICA Maxi. Våra öppettider är: måndag–fredag 8–20, lördag–söndag 10–18.
Och så lite om Umeå – för det är svårt att inte trivas här. Staden erbjuder en perfekt kombination av natur och stadspuls: nära till skogar, älven och friluftsliv, samtidigt som du har kultur, restauranger, universitet och ett växande näringsliv runt knuten. Umeå är dessutom känt för sin öppna och välkomnande atmosfär, något som märks både i arbetslivet och i vardagen.
Hos oss får du helt enkelt både ett härligt team och en härlig stad.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Kontaktperson: frida.tjader@apotekhjartat.se
+46768306929
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
903 61 UMEÅ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Kvantum Kronoparkun, Umeå Jobbnummer
9976855