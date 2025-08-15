Farmaceut till Apotek Hjärtat Kronoparken Umeå
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Umeå Visa alla apotekarjobb i Umeå
2025-08-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Nu söker vi en farmaceut till vårt apotek på ICA Kvantum Kronoparken. Vi skulle gärna önska någon som är sugen på att jobba lite extra med lagerhantering och optimering av vårt lager. Antingen har du jobbat med det tidigare eller så är du intresserad och vill lära dig - alla är välkomna att söka.
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - Apotekschef Elvira berättar
Vi är ett gäng på 4 farmaceuter och 3 egenvårdare som tillsammans skapar en trevlig arbetsmiljö och en atmosfär som våra kunder gärna återkommer till. Vi ligger placerade i entrén på ICA Kvantum Kronoparken och har öppet måndag-fredag 8-20, lördag-söndag 10-18.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du har högt engagemang med ett tydligt kundfokus. Du samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du är ansvarstagande och jobbar hela tiden för att utveckla både dig själv och dina kollegor
Du bidrar med en positiv stämning och en fin laganda
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 250930
Kontaktperson: Eva Enare, eva.enare@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
903 61 UMEÅ Arbetsplats
APH ICA Kvantum Kronoparken Umeå Jobbnummer
9460911