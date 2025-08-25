Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Supermarket Hedemora
2025-08-25
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är en väl sammansvetsad personalgrupp med 4 farmaceuter och 2 tekniker som nu söker ett extra tillskott av farmaceut för att fortsätt kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.
Apoteket är beläget precis intill riksväg 70 vid ICA Supermarkets lokaler vilket gör att vi har en variation av kunder där några är förbipasserande men även många återkommande stammisar. Vi möter barnfamiljer, pensionärer, ungdomar, djurägare, rekvisitionskunder - alla du kan tänka dig vilket ger en omväxlande arbetsdag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Vi har öppet 08:30-19 på vardagar, 10-15 på lördagar och 10-15 på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Under sommaren och semesterperioden kan vår återkoppling på din ansökan dröja något. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Kontaktperson: Malin Floberg malin.floberg@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
776 32 HEDEMORA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Supermarket Hedemora Jobbnummer
9474541