Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Vetlanda
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Vetlanda Visa alla apotekarjobb i Vetlanda
2026-02-19
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
För mig som chef är det viktigt att både kunder och medarbetare känner sig välkomna och uppskattade hos oss. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trivsam arbetsmiljö där engagemang och omtanke står i centrum. Jag värdesätter att du bidrar med positiv energi, tar initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi som jobbar på apoteket är ett välfungerande team bestående av 5 farmaceuter och 4 tekniker/rådgivare och ser fram emot att välkomna ytterligare en kollega. Hos oss möter du många olika typer av kunder, från barnfamiljer, unga människor och äldre stammisar, vilket skapar en omväxlande och dynamisk arbetsdag.
Gratis parkering erbjuds utanför apoteket. Apoteket ligger 10 minuters promenad ifrån Vetlanda centrum. Apoteket har generösa öppettider som uppskattas mycket av våra kunder och ger möjlighet till varierande arbetstider för personalen. Vi har öppet 08-20 på vardagar, 09-17 på lördagar och 10-17 på söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Madina Wafaa, mobil: 073-2216732
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Nygatan 3 (visa karta
)
574 33 VETLANDA Arbetsplats
APH ICA Maxi Vetlanda Jobbnummer
9753011