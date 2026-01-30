Farmaceut till Apotek Hjärtat Ica Maxi Växjö
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Marika berättar
Varmt välkommen till vårt fina apotek på ICA Maxi i Växjö!
Vi finns mitt inne i Maxibutiken och är ett härligt team på elva kollegor som trivs tillsammans och hjälper varandra i vardagen. Hos oss råder en positiv och stöttande kultur där vi har roligt samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder.
Vi möter ett stort och varierat kundflöde - allt från våra trogna stammisar och barnfamiljer till kunder på språng och engagerade djurägare. Det gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Som chef värdesätter jag särskilt att du tycker om att arbeta i team, tar hand om våra kunder på ett varmt och professionellt sätt och alltid strävar efter att ge dem ett helhjärtat bemötande.
Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan, vilket ger goda möjligheter till flexibla arbetstider.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Kontaktperson: Marika Fridlund, marika.fridlund@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat Ica Maxi Växjö Jobbnummer
9713070