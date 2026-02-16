Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Vasa, Södertälje
2026-02-16
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek!
På Apotek Hjärtat ICA Maxi Vasa arbetar 16 härliga, positiva och engagerade medarbetare, som tillsammans, varje dag, gör sitt yttersta för att ge den bästa kundupplevelsen.
Apoteket är beläget inne på ICA Maxi Vasa, Södertälje, vilket gör att vi har stora kundströmmar, både av egenvårdskunder och receptkunder. Vi har öppet 07-22 alla dagar. Våra generösa öppettider ger möjlighet till flexibla arbetstider.
För mig som chef, är det viktigt att du visar engagemang, är en lagspelare, och att vi arbetar effektivt tillsammans mot våra uppsatta mål. Jag värdesätter att alla medarbetare mår bra, att teamet fungerar, och att vi har kul på jobbet. Det är viktigt att du som kommer till oss har en kännsla för ordning och struktur och har en positiv inställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Kontaktperson: Tidora Bozyel
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Genetaleden 9 (visa karta
)
151 59 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Vasa, Södertälje Jobbnummer
9745908