Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Trollhättan
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Trollhättan Visa alla apotekarjobb i Trollhättan
2026-02-20
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Stenungsund
, Vara
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat ICA Kvantum Trollhättan - ett apotek med högt engagemang, stark teamkänsla och ett varierat kundflöde. Här arbetar du i ett sammansvetsat och kompetent team med öppet klimat, där kunskapsdelning, arbetsglädje och utveckling är en självklar del av vardagen.
Apoteket ligger i direkt anslutning till ICA Kvantum i Trollhättan, vilket ger ett starkt kundflöde och en dynamisk arbetsmiljö. Kombinationen av dagligvaruhandel och apotek skapar en stimulerande arbetsdag med bred variation av receptexpeditioner, egenvårdsrådgivning och återkommande stamkunder - där du får använda hela din farmaceutiska kompetens.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till hel- eller deltid. Apotekets öppettider är 8-21 vardagar samt 9-18 lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Adary Riadh Saleh, adary.riadh.saleh@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
461 70 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Maxi Trollhättan Jobbnummer
9755849