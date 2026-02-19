Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Sandviken
Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Sandviken
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Sandviken! Här finns närhet till fantastisk natur och chans till avkoppling eller sportslig aktivitet i alla former.
För mig som chef, är det viktigt att du drivs av att göra goda kundmöten, hjälpa kollegor på alla sätt och ser vad som behöver göras för stunden. Du är inte rädd för att kommunicera och ser positivt på att hitta lösningar för de hinder som kan dyka upp i vardagen.
Har du viljan, finns möjlighet för rollen som Farmaciansvarig. En utvecklande roll som låter dig använda din farmaceutiska kunskap till fullo.
Våra kunder är till stor del ICA Maxi-kunder som kommer för tillgängligheten och relationen med oss. Men kunder från hela Sandviken kommer till oss, stammisar och turister.
Vi har öppet alla dagar 8-21 och en stor parkering precis utanför dörren. Gävle ligger endast 20 min bort, så det går att pendla enkelt till jobbet om du bor där.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Så här jobbar en farmaceut på Hjärtat!
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.
Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.
Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Emma Larsson, emma.y.larsson@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
