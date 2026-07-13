Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Ronneby
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Ronneby Visa alla apotekarjobb i Ronneby
2026-07-13
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Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Apotek Hjärtat i Ronneby. Här finns ett härligt gäng medarbetare som letar efter ny kollega. Apoteket har ett attraktivt läge för kunderna såväl som för anställda med bra parkeringsmöjligheter och närheten till ICA Maxi i Ronneby. Vi har generösa öppettider 7-22 alla dagar i veckan vilket gör flexibilitet i vardagen och möjlighet till varierande arbetstider. Hos oss får du blandning av ett större apotek med högt kundflöde och många kollegor men även specialfallen och stamkunder som en mindre enhet kan erbjuda. Perfekt för dig som är erfaren eller för dig som är ny och vill utvecklas.
Som chef värdersätter jag att du är ansvarstagande och alltid vill göra ditt bästa på jobbet. Det är viktigt för mig att vi jobbar tillsammans som ett lag, att vi lyfter varandra men att vi också kan ge varandra konstruktiv kritik i syfte att bli bättre.
Hos oss får du härliga kollegor, en rolig arbetsdag och omväxlande arbetsuppgifter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel-eller deltid kan diskuteras.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Kontaktperson: Mara Rosic mara.rosic@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Karlshamnsvägen 8 (visa karta
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372 31 RONNEBY Arbetsplats
APH ICA Maxi Ronneby Jobbnummer
10001547