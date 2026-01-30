Farmaceut till Apotek Hjärtat ICA Maxi Örebro
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Örebro Visa alla apotekarjobb i Örebro
2026-01-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Örebro
, Kumla
, Lindesberg
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Boglundsängen i Örebro!
För mig som chef är det viktigt att kollegorna trivs ihop och samarbetar för att upprätthålla gemensamma mål som god arbetsmiljö, serviceinriktade kundmöten och goda resultat. Därför söker jag en flexibel och ödmjuk kollega till mitt team som förstår hur man är en god ambassadör för branschen och som har god kommunikativ förmåga.
Vårt team består idag av 14 anställda och våra största styrkor är vår flexibilitet och samarbetsvilja! Vi ställer upp för varandra vid oförutsedda händesler och stöttar varandra i komplexa ärenden och lyckas alltid hitta lösningar på de utmaningar vi möter i vardagen. Vårt apotek är beläget i hjärtat av Boglundsängen i Örebro, en av de största handelsplatserna på orten. Här finns allt från gym, bilprovning, bilskadecenter, veterinär, affärer, restauranger, frisör och ICA Maxi, vilket underlättar vardagen. Våra kunder består av alla ålderskategorier, exempelvis pensionärer, studenter, barnfamiljer, djurägare och vårdomsorg. Hos oss får man uppleva de flesta typer av apoteksärenden, vilket möjligör att vi ständigt håller en uppdaterad bred kompetens bland våra medarbetare. Hos oss får du som anställd möjligheten att växa och utveckla dina kunskaper och som trygghet har du alltid ett fantastiskt team som stöttar dig!
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid och deltid kan diskuteras!
Vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team!
Vi har öppet 07-22 alla dagar (utom jul/nyår/påsk och midsommar, då öppettiderna ändras)
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Roro Wirlander Beydoun roro.wirlander.beydoun@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249) Arbetsplats
Apotek hjärtat ICA maxi Örebro Jobbnummer
9714478